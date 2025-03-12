Мужчина прожил 100 дней с искусственным сердцем в ходе нового успешного испытания

Австралиец, страдающий сердечной недостаточностью, стал первым в мире человеком, который выписался из больницы с полностью искусственным сердцем.

Австралийские исследователи и врачи, проводившие операцию, сообщили, что имплантация прошла с клиническим успехом, так как мужчина, которому имплантировали искусственное сердце, прожил более 100 дней с устройством, прежде чем в начале марта ему было пересажено донорское сердце.

Полностью искусственное сердце от американской компании BiVACOR стало первым в мире имплантируемым роторным насосом, который способен полностью заменить человеческое сердце, используя магнитную левитацию для имитации естественного кровотока здорового органа.

40-летний мужчина из Нового Южного Уэльса, страдающий от тяжелой сердечной недостаточности, согласился стать первым пациентом в Австралии и шестым в мире, получившим полностью искусственное сердце.

Устройство было установлено 22 ноября 2024 года в больнице Святого Винсента в Сиднее во время шестичасовой операции, проведенной под руководством кардиоторакального хирурга и трансплантолога Пола Янса. Пациент был выписан из больницы с имплантатом в феврале. Донорское сердце для пересадки стало доступно в марте.

Имплантат, который все еще проходит начальные этапы клинических испытаний, был разработан для пациентов с тяжелой стадией бивентрикулярной сердечной недостаточности. Это заболевание обычно развивается вследствие других состояний, таких как сердечный приступ и ишемическая болезнь сердца, а также может быть связано с такими проблемами, как диабет. Эти болезни повреждают или ослабляют сердце, из-за чего оно не может эффективно перекачивать кровь по организму. Имплантат предназначен как временное решение, которое поддерживает жизнь пациентов до тех пор, пока не появится возможность пересадки донорского сердца. Однако долгосрочная цель BiVACOR состоит в том, чтобы пациенты могли жить с этим устройством без необходимости в трансплантации сердца.