Коронавирус в мире: более 519 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6282356 человек (+2123 за сутки), более 519 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, более 474 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1025764 умерших
Бразилия – 664564
Индия – 524181 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 377248 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324465
Перу – 212979
Великобритания – 176424
Италия – 164846
Индонезия – 156424
Франция – 147075
Иран – 141198
Колумбия – 139809
Германия – 137449
Аргентина – 128729
Польша – 116164
Украина – 108449
Испания – 105123
ЮАР – 100609
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6297
Бразилия – 3086
Польша – 3076
США – 3066
Аргентина – 2801
Италия – 2734
Колумбия – 2694
Россия – 2583
Великобритания – 2574
Украина – 2508
Мексика – 2468
Испания – 2247
Франция – 2244
ЮАР – 1658
Иран – 1642
Германия – 1631
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 25 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4099293 заражений, 10749 заболевших умерли. Относительная смертность: 1153 на 1 млн (84-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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