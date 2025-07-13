Огни большого города могут нанести вред здоровью сердца

Международная группа ученых проанализировала данные 88 905 взрослых, которые в течение недели носили на запястьях специальные датчики для измерения уровня освещенности, а затем находились под медицинским наблюдением в течение следующих 9,5 лет. Участников разделили на группы в зависимости от того, сколько света они получали в ночное время.

Выяснилось, что у 10% людей, подвергавшихся самому высокому уровню ночного освещения, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний – таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия и инсульт – был значительно выше по сравнению с участниками из нижней половины по уровню ночного освещения. Чтобы более точно оценить влияние ночного освещения, исследователи учли целый ряд факторов, способных повлиять на здоровье сердца – таких как курение, употребление алкоголя, рацион питания, продолжительность сна, уровень физической активности, социально-экономическое положение и генетическая предрасположенность.

Хотя такого рода исследования не могут доказать прямую причинно-следственную связь, они указывают на устойчивую и значимую корреляцию. Это дает основание предполагать, что ночной свет может быть потенциальным фактором риска для сердечно-сосудистой системы, а его сокращение – простым и доступным способом снижения этого риска.

Ученые подчеркивают, что множество процессов в организме – от уровня артериального давления до способности перерабатывать глюкозу – тесно связаны с устойчивыми и регулярными циркадными ритмами. Когда эти биологические ритмы нарушаются, например, из-за ночных смен, это может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.