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Наука и Хайтек

Ученые обнаружили, что сыр может вызывать ночные кошмары

Исследования
время публикации: 05 июля 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 16:03
Ученые обнаружили, что сыр действительно может вызывать ночные кошмары
AP Photo/Christof Stache

Новое исследование, опубликованное во вторник в журнале Frontiers in Psychology, проанализировало связь между режимом сна, включая особенности сновидений, и пищевыми привычками участников. Одним из ключевых выводов стало то, что у людей с более выраженной непереносимостью лактозы кошмары оказывались более интенсивными. Эта работа может частично пролить свет на вопросы, поднятые еще в 2015 году, когда исследователи изучали, как различные продукты и режим питания могут влиять на содержание снов – так называемые "сновидения, связанные с едой".

В исследовании приняли участие чуть более тысячи человек. Те, кто сообщал о выраженных желудочно-кишечных симптомах, вызванных непереносимостью лактозы, также чаще жаловались на более тяжелые кошмары. Их оценивали по частоте, степени вызываемого ими стресса, влиянию на повседневную жизнь и продолжительности – нередко кошмары сохранялись в течение нескольких месяцев. Наиболее часто респонденты связывали плохие сны с употреблением молочных продуктов и сладкого. Женщины чаще вспоминали свои сны и чаще жаловались на плохое качество сна и кошмары, а также почти вдвое чаще, чем мужчины, указывали на наличие пищевой непереносимости или аллергии. Около 40% участников считали, что прием пищи поздно вечером или определенные продукты влияют на их сон; примерно четверть респондентов полагала, что конкретные продукты могут ухудшать качество сна. Те, кто придерживался менее здорового рациона, чаще сталкивались с неприятными снами и при этом реже их запоминали.

Опрос проводился среди студентов, проходивших вводный курс по психологии, поэтому его результаты могут не быть полностью репрезентативными для всего населения. Тем не менее, как авторы исследования, так и независимые специалисты считают вполне возможным, что употребление продуктов с сыром или сахарами перед сном действительно способно вызывать тревожные или неприятные сновидения.

Наука и Хайтек
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// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 июня 2025

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