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Здоровье

Исследования показывают, что стресс по поводу начала рабочей недели заложен в нашей биологии

Исследования
время публикации: 07 июля 2025 г., 14:25 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 14:52
Исследования показывают, что стресс по поводу начала рабочей недели заложен в нашей биологии
AP Photo/Bebeto Matthews

Исследование факультета социальных наук Университета Гонконга показало, что начало рабочей недели само по себе является особым источником длительного биологического стресса. Это влияние наблюдается независимо от того, работает человек или нет, и может негативно сказываться на здоровье сердца.

Ученые обнаружили удивительный биологический эффект: у пожилых людей, испытывающих тревогу по поводу понедельников (первого дня недели в большинстве стран), уровень стрессовых гормонов остается повышенным даже спустя два месяца. Этот феномен, получивший название "понедельничной тревожности", был замечен как у работающих, так и у пенсионеров, что говорит о глубокой связи между началом недели и нарушениями в работе системы стресс-реакции организма – одного из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Affective Disorders, базировалось на анализе данных более 3500 пожилых участников Английского лонгитюдного исследования старения.

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось контролирует выработку стрессовых гормонов, таких как кортизол. При его хроническом повышении возрастает риск гипертонии, нарушений в работе иммунной системы и развития инсулинорезистентности. Ранее уже отмечалось, что уровень кортизола выше в будние дни, чем в выходные, однако это исследование впервые точно установило, что именно понедельники оказывают особенно негативное влияние. Результаты демонстрируют, что биологические ритмы человека зависят не только от рабочих обязанностей, но и от социальных циклов – таких как начало новой недели – что может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Исследование подчеркивает, что "понедельничная хандра" может закрепиться на уровне физиологии, а постоянный сбой в регуляции стрессовых гормонов повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому снижение понедельничного стресса может стать важным направлением в профилактике сердечных болезней у пожилых людей.

Здоровье
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