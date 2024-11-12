В частном Университете Райхмана открывается медицинский факультет

Совет по высшему образованию утвердил создание первой частной медицинской школы в Израиле – медицинский факультет будет открыт при Университете Райхмана (бывший Междисциплинарный центр в Герцлии).

Сообщается, что обучение в нем будет значительно дороже, чем в государственных университетах: годовая стоимость обучения составит около 100 тысяч шекелей. Тем не менее, для тех студентов, кто не смог попасть в государственные университеты на медицинские специальности, но твердо намерен учиться – возможно, за рубежом, – вариант с Университетом Райхмана может оказаться более выгодным.

Запись на медицинский факультет в Университете Райхмана начнется уже в ближайшие дни, и уже со второго семестра, в феврале 2025 года, первые 80 студентов начнут обучение, еще 80 студентов будут набраны на обучение в начале следующего академического учебного года в октябре.