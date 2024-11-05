Исследование: обеззараживание свалок приводит к увеличению количества токсичных химикатов

Новое исследование показало, что процессы, которые направлены на обеззараживание токсичных отходов на свалках, наоборот, повышают уровень опасности химикатов, сливающихся в реки и канализации.

Свалки являются основным источником PFAS-химикатов (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) и исследование, которое проводилось совместно учеными из США и Великобритании показывает, что очистные сооружения, предназначенные снижать токсичность отходов, вместо этого повышают уровень опасности запрещенных PFAS, в некоторых случаях на 135%.

Искусственные химикаты используются в широком спектре потребительских товаров и промышленных процессов. В окружающей среде они могут разлагаться больше тысячи лет и загрязнение ими широко распространено по всему миру. Используя данные расследования Агентства по охране окружающей среды в отношении жидких отходов на свалках, доктор Дэвид Мегсон из Университета Манчестер Метрополитен, который является соавтором исследования, обнаружил, что очистительные сооружения не удаляют запрещенные химикаты, а на самом деле, создают их. Вероятно, это происходит в результате трансформации других PFAS в химическом смеси.

В исследовании рассматривался фильтрат с 17 действующих свалок, что составляет лишь часть от общего числа по всей Англии. Пиппа Нил, соавтор исследования, сказала, что потенциально сотни операторов свалок имеют законное право сбрасывать очищенный фильтрат в окружающую среду, поэтому существует "срочная необходимость" в дополнительных исследованиях, чтобы можно было утилизировать PFAS надлежащим образом.