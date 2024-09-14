Минздрав Газы: первая фаза кампании по вакцинации от полиомиелита в секторе завершилась

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил в субботу, 14 сентября, что первая фаза кампании по вакцинации от полиомиелита в секторе Газы завершилась после введения около 560 тысяч доз детям в возрасте до 10 лет. Первая фаза кампании продолжалась 12 дней.

Ранее старший сотрудник ВОЗ Рик Пиперкорн заявил, что целью является вакцинация около 640 тысяч детей по всему сектору после обнаружения там первого случая полиомиелита за последние 25 лет.