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NEWSru.co.il :: Здоровье15 декабря 2021 г., 09:15

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в Африке за неделю возросла на 111%

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ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в Африке за неделю возросла на 111%

В Африканском регионе заболеваемость коронавирусом COVID-19 возросла на 111% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Как отмечает агентство "Интерфакс", за неделю с 6 по 12 декабря врачи зафиксировали около 4 млн новых случаев заражения коронавирусом. Высокий рост заболеваемости вновь был отмечен в Африке (на 111%). Также на 7% выросло число новых случаев заражения в регионе западной части Тихого океана. В остальных регионах заболеваемость упала или практически не изменилась. Общемировая заболеваемость COVID-19 сократилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

Число смертей от коронавирусного заболевания, по данным ВОЗ, снизилось на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю.


Всего за неделю, по данным ВОЗ, было зафиксировано почти 47 тысяч вызванных COVID-19 смертей по всему миру (по данным Worldometers, за неделю было зафиксировано около 50 тысяч смертей от коронавируса).

За весь период пандемии в мире, по данным ВОЗ, было выявлено более 271,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей от последствий заболевания (по данным Worldometers – 271,7 млн заразившихся и 5,34 млн умерших).

Отметим, что данные ВОЗ примерно на сутки-двое отстают от показателей Worldometers, которые обновляются в режиме реального времени.

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