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Здоровье

Пробуждение не является стрессом для организма

Исследования
время публикации: 15 января 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 15 января 2025 г., 10:33
Пробуждение не является стрессом для организма
Joel Ryan/Invision/AP

Пробуждение не вызывает резкого увеличения уровня кортизола. Однако его концентрация начинает расти за пару часов до пробуждения, помогая организму подготовиться к предстоящему дню.

Для того чтобы выяснить, действительно ли увеличивается скорость секреции кортизола после пробуждения, как считалось учеными много лет, исследовательская группа из Университета Бристоля использовала автоматизированную систему для сбора проб и измерения уровня кортизола в тканях до и после пробуждения у 201 здорового мужчины и женщины в возрасте от 18 до 68 лет.

В ходе исследования ученые выяснили, что пробуждение не вызывает увеличения выброса кортизола, и нет доказательств изменения его уровня в течение первого часа после пробуждения по сравнению с часом до этого.

Это указывает на то, что любые изменения уровня кортизола сразу после пробуждения скорее связаны с завершением суточного ритма, когда кортизол начинает повышаться ранним утром и достигает пика вскоре после обычного времени пробуждения. Исследование также показало значительную межиндивидуальную изменчивость в абсолютных уровнях и скорости изменений кортизола, а также различия в его динамике, которые могут зависеть от продолжительности и времени сна.

Результаты показывают, что изменения уровня кортизола при пробуждении в основном обусловлены внутренним циркадным ритмом этого гормона. Кроме того, данные указывают на то, что если кортизол и связан с пробуждением, то это скорее связано с факторами, способствующими его началу, а не с реакцией на сам процесс пробуждения.

Здоровье
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