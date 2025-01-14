Четыре молодые женщины госпитализированы в "Бейлинсон" с тяжелыми осложнениями гриппа

В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве госпитализированы четыре женщины в возрасте от 22 до 50 лет в тяжелом состоянии в связи с осложнениями гриппа.

Все четыре пациентки находятся в состоянии медикаментозного сна и подключены к аппаратам искусственного дыхания, при этом одна из пациенток подключена также к аппарату ЭКМО, заменяющему работу сердце и легких.

Сообщается, что у двух пациенток не было фоновых заболеваний, одна недавно перенесла роды, а еще одна – после операции.

Еще одна пациентка была госпитализирована в отделение внутренних болезней из-за ухудшения состояния: у нее тяжелая форма пневмонии.

По словам доктора Моран Хеллерман, заместителя заведующего отделением интенсивной терапии, лишь одна из госпитализированных пациенток была вакцинирована от гриппа. Доктор отметила, что нынешняя волна гриппа, в отличие от прошлых лет, затрагивает более молодых людей, не имеющих фоновых заболеваний.

Этот факт подчеркивает важность вакцинации от гриппа, которая существенно снижает риск развития осложнений и тяжелого течения болезни. Доктор Хеллерман отметила, что при появлении затрудненного дыхания и ухудшения симптомов гриппа очень важно обратиться к врачу.