Женщины спят меньше и пробуждаются посреди ночи чаще, чем мужчины

Новое исследование на мышах показало, что у самцов и самок совершенно разные модели сна.

Ученые из Калифорнийского Университета в Боулдере провели исследование на мышах и выяснили, что самки спят меньше, просыпаются чаще и получают меньше восстанавливающего сна, чем самцы. Для эксперимента использовались специальные клетки, оснащенные сверхчувствительными датчиками движения.

Наблюдения показали, что самцы мышей проводили во сне около 670 минут в течение суток, что примерно на час больше, чем самки. Дополнительное время у самцов приходилось на фазу медленного сна, которая способствует процессам самовосстановления организма. Мыши, будучи ночными животными, спят в полифазном режиме – они дремлют несколько минут, после чего просыпаются, чтобы осмотреться, и снова засыпают. Эксперимент показал, что у самок эти периоды сна еще короче, что делает их сон более прерывистым.

Вероятно, на сон женщин влияют гормоны стресса, такие как кортизол, который способствует бодрствованию, а также половые гормоны. Например, женщины часто отмечают ухудшение качества сна в те фазы менструального цикла, когда уровень эстрогена и прогестерона минимален. Также некоторые исследователи из команды выдвинули гипотезу, что женщинам в принципе требуется меньше сна.

"Для меня вопрос заключается в следующем: не создаем ли мы себе слишком много стресса, потому что спим меньше, чем наш муж или партнер, и думаем, что плохо спим, хотя на самом деле это нормальный режим сна для нас самих?" – говорит Рейчел Роу, доцент кафедры интегративной физиологии и один из авторов исследования.

Исследователи выражают надежду, что их эксперимент стимулирует дальнейшее изучение фундаментальных биологических различий. Более того, они рассчитывают, что это исследование подтолкнет ученых в будущем в равной степени включать в исследования представителей обоих полов, анализировать данные по мужчинам и женщинам отдельно и пересматривать прошлые исследования, в которых женщины были представлены в недостаточной степени.