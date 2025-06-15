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Здоровье

За ночь в больницы поступили 385 раненых, с начала войны погибли 13 человек

Погибшие
время публикации: 15 июня 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 15:26
За ночь в больницы поступили 385 раненых, с начала войны погибли 13 человек
Пресс-служба МАДА

По данным министерства здравоохранения, за ночь в больницы страны поступили 385 пострадавших от ракетных обстрелов. В больницах остаются семеро пострадавших в тяжелом состоянии, 40 человек с ранениями средней степени тяжести, 298 человек с легкими травмами и 14 пострадавших от сильного психологического стресса.

За минувшие сутки официально подтверждена смерть 10 человек, с начала операции "Народ как лев" погибли 13 человек.

В больницу "Вольфсон" в Холоне поступило 96 пострадавших, из них четверо в тяжелом состоянии, 16 в состоянии средней степени тяжести, 64 с легкими травмами, и состояние еще 12 не уточняется. В больницу "Ихилов" прибыли 28пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, 21 травмирован легко, три человека были доставлены для медицинской помощи от тяжелого психологического шока.

В больницу "Каплан" в Реховоте поступили 56 человек, двое из них в тяжелом состоянии, 17 – в состоянии средней степени тяжести, 24 ранены легко, состояние 13 пострадавших не уточнено.

В больницу "Шиба" поступил 41 пострадавший, в том числе двое в состоянии средней степени тяжести. В больницу РАМБАМ в Хайфе прибыли 36 пострадавших, в том числе один человек с тяжелыми ранениями.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

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