Информационные центры больниц, куда доставили пострадавших при обстреле

Пострадавшие в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана были доставлены в больницы "Вольфсон" (Холон), "Ихилов" (Тель-Авив), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Каплан" (Реховот), "Шамир – Асаф а-Рофе" (Беэр-Яаков), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Асута" (Ашдод). Некоторые пострадавшие добирались до больниц самостоятельно.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134