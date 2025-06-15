Информационные центры больниц, куда доставили пострадавших при обстреле
время публикации: 15 июня 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 10:16
Пострадавшие в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана были доставлены в больницы "Вольфсон" (Холон), "Ихилов" (Тель-Авив), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Каплан" (Реховот), "Шамир – Асаф а-Рофе" (Беэр-Яаков), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Асута" (Ашдод). Некоторые пострадавшие добирались до больниц самостоятельно.
Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
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