МАДА призывает доноров: острый дефицит крови в больницах страны

В связи с острым дефицитом донорской крови в банке крови "Маген Давид Адом" в воскресенье, 15 июня, в разных городах страны работают экстренные станции сбора крови:

• Герцлия, ул. Альтерман 33, Центр "Метеор" – с 14:00 до 20:00

• Кфар-Саба, ул. Зеэв Геллер 29, средняя школа "Шарет" – с 15:00 до 21:00

• Хариш, школа для девочек "Кнафей Руах" – с 15:00 до 21:30

• Пардес Хана-Каркур, ул. Дерех а-Баним 20, Бейт Яд Лебаним – с 15:00 до 21:30

• Нес-Циона, школа "Бен-Йеуда", ул. Давид Элазар – с 15:00 до 21:00

• Беэр-Шева, больница "Сорока", коридор возле банка крови – с 09:30 до 17:00

• Модиин, ул. Цеелон 1, дом престарелых "Палас" – с 12:00 до 19:00

• Акко, школа "Гордон", спортивный зал – с 15:00 до 21:00

• Шадмот-Мехола, клуб поселения – с 17:00 до 21:00

• Кармиэль, ул. Несиэй Исраэль 33, Гехаль а-Тарбут, – с 14:00 до 20:00

• Иерусалим, а-Мем-Гимель 7, станция МАДА – с 09:00 до 17:00

• Явниэль, матнас рядом со станцией МАДА – с 16:00 до 21:00

Вы также можете найти удобное для вас место сдачи крови в ближайшие дни, назначить очередь и помочь пополнить банк крови МАДА онлайн на сайте https://www.mdais.org/blood-donation.