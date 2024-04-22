x
22 апреля 2024
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 апреля 2024
|
22 апреля 2024
|
последняя новость: 13:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав ищет кандидатов на должность регистратора самоубийств по стране

время публикации: 22 апреля 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 12:24
Минздрав ищет кандидатов на должность регистратора самоубийств по стране
AP Photo/Oded Balilty

Министерство здравоохранения Израиля ищет специалиста на только что утвержденную должность: регистратора самоубийств. Данные, которые будет собирать этот человек, помогут системе здравоохранения лучше отслеживать случаи самоубийств и реагировать на них.

О необходимости создания специальной должности для работы в этой сфере говорили еще в 2022 году, но после "черной субботы" 7 октября и резкого роста спроса на психологическую и психиатрическую помощь в Израиле отслеживание и анализ данных по суицидам стали жизненно важными. Как показал ажиотаж вокруг названных на заседании комиссии в Кнессете цифр о якобы "50 случаев самоубийств" среди переживших бойню на фестивале Nova, данных у министерства здравоохранения попросту нет, поскольку никто не мониторит явление суицидов в Израиле.

Как сообщает The Jerusalem Post, вакансия открыта для кандидатов, имеющих лицензию врача или медсестры, а также для тех, кто имеет докторскую степень в области эпидемиологии или общественного здравоохранения.

Медики, заинтересованные в этой позиции, должны иметь, как минимум, двухлетний опыт работы, а кандидаты с докторской степенью должны иметь двухлетний опыт анализа медицинских или эпидемиологических данных.

В обязанности регистратора будет входить выявление уведомлений о смерти без явных причин или с неопределенными обстоятельствами, проверка случаев подозрений на самоубийство, сотрудничество с различными специалистами и организациями в изучении случаев самоубийств, работа с Центральным статистическим бюро, а также разработка методологий для улучшения мониторинга причин смерти и суицидов.

Подать свою кандидатуру на новую позицию можно этой ссылке (обратите внимание, что с 21 апреля до 30 апреля сайт тендеров на государственную службу не работает). Заявки принимаются до 17 мая.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

ЦСБ: смертность арабов в результате убийств в 8,2 раза выше, чем у евреев
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 апреля 2024

Минздрав: слухи о количестве суицидов и госпитализаций среди участников Nova неверны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

Участник фестиваля Nova рассказал о 50 покончивших с собой друзьях. Минздрав опроверг эту цифру
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 марта 2024

Корреспонденты BBC выследили в Киеве продавца ядов для самоубийц