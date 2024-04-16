Минздрав: слухи о количестве суицидов и госпитализаций среди участников Nova неверны

В связи с широко разошедшейся цитатой выступления на парламентской комиссии по государственному контролю Гая Бен Шимона о том, что около 50 участников фестиваля Nova, переживших устроенную террористами ХАМАСа бойню в "черную субботу" 7 октября, покончили с собой, министерство здравоохранения выпустило официальное опровержение.

Минздрав уточняет, что данные о количестве самоубийств и количестве госпитализаций среди выживших участников фестиваля Nova министерству здравоохранения и отделу психического здоровья при минздраве неизвестны, а озвученные на заседании цифры неверны.

Руководитель отдела психического здоровья при министерстве здравоохранения доктор Гилад Боденхаймер подчеркнул: "Слухи о количестве самоубийств и количестве госпитализаций среди выживших участников фестиваля Nova неверны, и об этом было сказано и в ходе заседания, и по его завершении. Кроме того, в ходе проверки с представителями организации Tribe of Novа и с другими информированными источниками выяснилось, что эти данные неизвестны".

В официальном заявлении министерства здравоохранения подчеркивается, что минздрав очень много делает для обеспечения психологической и психиатрической помощи пережившим бойню на фестивалях Nova и PsyDuck параллельно с "Битуах Леуми" и министерством социального обеспечения, а также в рамках комплексного решения правительства, предложенного канцелярией премьер-министра.

Министерство здравоохранения призывает всех переживших фестиваль Nova и нуждающихся в помощи обратиться в Национальный центр психологической устойчивости и получить необходимое лечение в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Центр работает с воскресенья по четверг с 8:00 по 20:00 по телефону *5486.