x
16 апреля 2024
|
последняя новость: 16:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 апреля 2024
|
16 апреля 2024
|
последняя новость: 16:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав: слухи о количестве суицидов и госпитализаций среди участников Nova неверны

время публикации: 16 апреля 2024 г., 15:34 | последнее обновление: 16 апреля 2024 г., 15:34
Минздрав: слухи о количестве суицидов и госпитализаций среди участников Nova неверны
AP Photo/Maya Alleruzzo

В связи с широко разошедшейся цитатой выступления на парламентской комиссии по государственному контролю Гая Бен Шимона о том, что около 50 участников фестиваля Nova, переживших устроенную террористами ХАМАСа бойню в "черную субботу" 7 октября, покончили с собой, министерство здравоохранения выпустило официальное опровержение.

Минздрав уточняет, что данные о количестве самоубийств и количестве госпитализаций среди выживших участников фестиваля Nova министерству здравоохранения и отделу психического здоровья при минздраве неизвестны, а озвученные на заседании цифры неверны.

Руководитель отдела психического здоровья при министерстве здравоохранения доктор Гилад Боденхаймер подчеркнул: "Слухи о количестве самоубийств и количестве госпитализаций среди выживших участников фестиваля Nova неверны, и об этом было сказано и в ходе заседания, и по его завершении. Кроме того, в ходе проверки с представителями организации Tribe of Novа и с другими информированными источниками выяснилось, что эти данные неизвестны".

В официальном заявлении министерства здравоохранения подчеркивается, что минздрав очень много делает для обеспечения психологической и психиатрической помощи пережившим бойню на фестивалях Nova и PsyDuck параллельно с "Битуах Леуми" и министерством социального обеспечения, а также в рамках комплексного решения правительства, предложенного канцелярией премьер-министра.

Министерство здравоохранения призывает всех переживших фестиваль Nova и нуждающихся в помощи обратиться в Национальный центр психологической устойчивости и получить необходимое лечение в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Центр работает с воскресенья по четверг с 8:00 по 20:00 по телефону *5486.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

Участник фестиваля Nova рассказал о 50 покончивших с собой друзьях. Минздрав опроверг эту цифру
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 11 апреля 2024

Старшее поколение израильтян оказалось психологически более устойчивым к войне с ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 05 февраля 2024

Спецпосланница ООН по борьбе с сексуальным насилием в конфликтах: "Теперь я понимаю масштабы трагедии и гнев Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 ноября 2023

Выжившие на фестивале Nova получат выплаты от "Битуах Леуми"