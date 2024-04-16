Около 50 переживших бойню на фестивале Nova покончили с собой

Парламентская комиссия по государственному контролю обсудила во вторник, 16 апреля, многочисленные бюрократические сложности, с которыми приходится сталкиваться пережившим бойню на фестивале Nova в "черную субботу" 7 октября израильтянам в попытках помощь от властей.

Один из уцелевших на фестивале Гай Бен Шимон, присутствовавший на заседании комиссии, рассказал, что около 50 выживших на фестивале Nova не справились с последствиями пережитого и покончили с собой. При этом он подчеркнул, что даже эта чудовищная цифра была верна около двух месяцев назад, и "самоубийц фестиваля Nova" неминуемо станет больше.

Речь идет о людях, ставших свидетелями непередаваемых зверств, о людях, которые много километров бежали по простреливаемым полям в попытках найти безопасное место, о людях, которые потеряли своих близких и которым чудом удалось спастись.

Еще одна выжившая, Наама Итан, рассказала, что она принимала участие в исследовании жизненных показателей, и ее результаты оказались плачевными. Она призналась, что спит, в среднем, по два часа в сутки. "Я семь часов пряталась под деревом, мимо которого ходили террористы, и звонила в полицию, спрашивая, где же помощь, – рассказала она. – Даже когда вокруг тихо, мои мысли возвращаются туда. Я не могу находиться одна, меня все время кто-то должен сопровождать, и если бы не мой психолог, я не была сейчас перед вами".

Она рассказала, что некоторые ее друзья, которые также пережили бойню на фестивале, находятся в глубочайшем психологическом кризисе и сутками не способны подняться с кровати, и им никто не помогает. "24 сеанса психотерапии? – возмущалась она на заседании. – Это же ничто. Почему я должна вновь и вновь доказывать, что я пережила? Почему я должна постоянно возвращаться в это и доказывать что-то? Я была там".

Пережившие бойню на фестивале находятся в тяжелейшем душевном состоянии, они не могут ни отдыхать, ни работать, а необходимость заполнять бланки и подавать запросы ставит их в тупик: общение с бюрократией абсолютно невыполнимо для людей в состоянии острого посттравматического расстройства.

Эти люди переживают панические атаки и лишаются рабочих мест, но доказать психологические и психиатрические проблемы медицинским комиссиям "Битуах Леуми" им не удается. Очереди на получение психиатрической или психологической помощи длятся месяцами, и люди просто не выдерживают. 50 покончивших с собой в такой ситуации – это далеко не предел.