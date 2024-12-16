ИИ анализирует плаценту при рождении для быстрого выявления проблем у новорожденных и матерей

Инструмент, основанный на компьютерном зрении и ИИ, может помочь врачам оперативно оценивать состояние плаценты сразу после родов, что способствует улучшению ухода за матерями и новорожденными.

Ученые из Northwestern Medicine и Penn State разработали компьютерную программу PlacentaVision, способную анализировать обычное фото плаценты для обнаружения отклонений, которые могут указывать на инфекцию и неонатальный сепсис.

Исследователи применили метод кросс-модального контрастного обучения – технологию искусственного интеллекта, которая позволяет выравнивать и понимать взаимосвязь между различными типами данных, такими как визуальные и текстовые. Это помогло создать программу, которая может анализировать изображения плацент. Для обучения модели они собрали обширный набор данных, включающий изображения плаценты и патологические отчеты за 12 лет, и исследовали связь между этими изображениями и результатами в области здоровья. Позже ученые построили модель, способную делать прогнозы на основе новых данных.

Как утверждают исследователи, PlacentaVision была разработана так, чтобы быть удобной в использовании. Инструмент даже может работать через мобильное приложение или быть интегрирован в системы медицинских записей, позволяя врачам получать результаты анализа сразу после родов.

Плацента играет ключевую роль в поддержании здоровья как матери, так и новорожденного, однако после родов врачи часто не обследуют плаценту, особенно в районах с ограниченными медицинскими возможностями. Ученые утверждают, что использование их инструмент может помочь оперативно принять меры, например, назначить антибиотики матери или ребенку и внимательно следить за состоянием новорожденного на предмет возможной инфекции.