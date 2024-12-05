Беременность усиливает естественный иммунитет, блокируя тяжелую форму гриппа

Ученые выявили естественный механизм защиты от гриппа, который активируется в носовой полости при беременности.

Принято считать, что беременность повышает уязвимость женщин к различным инфекциям и ослабляет иммунитет. Однако новое исследование, проведенное в Университете Магкилла, доказывает обратное.

Ученые обнаружили, что организм беременной женщины имеет естественный иммунитет, который защищает от тяжелой формы гриппа А. Исследователи использовали мышей, чтобы изучить, как в носовой полости беременных животных активируются определенные иммунные клетки. Результаты эксперимента показали, что клетки производят мощную молекулу, которая усиливает противовирусную защиту, особенно в носу и верхних дыхательных путях.

Для того чтобы защитить развивающегося ребенка, мать должна оставаться здоровой, поэтому её иммунная система адаптируется, обеспечивая усиленную защиту, объясняют ученые. Реакция в носовой полости представляет собой дополнительный механизм защиты, активирующийся в период беременности.

"Вирус гриппа А остается одной из самых смертельных угроз для человечества, – отмечает соавтор Джулия Хронопулос. – Этот естественный иммунитет во время беременности может изменить наше представление о защите будущих матерей от гриппа".