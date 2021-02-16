Коронавирус в Израиле: 1479 человек в больницах, 963 из них в тяжелом и критическом состоянии

Вечером во вторник, 16 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:03.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 734003 заразившихся (+2966 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 55047 человек (-164 с полуночи).

5435 заболевших COVID-19 умерли.

1479 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 963 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 374 из них в критическом состоянии, 297 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 70949 тестов. В 7,5% случаях выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время около 0,9.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 43 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 91 – как "оранжевые", среди "зеленых" из относительно крупных городов только Кармиэль. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 60% израильтян.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на вечер 16 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4043321 человек (около 51 тыс. с полуночи), вторую дозу – 266233 человек (около 53 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы более 28% населения страны и около 39% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 83%, в категории 80-89 – 89%/82%, 70-79 – 96%/89%, 60-69% – 81%/72%, 50-59 – 75%/58%, 40-49 – 66%/42%, 30-39 – 52%/21%, 20-29 – 44%/16%, моложе 20 (но не младше 16) – 13%/3%.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, ОАЭ, Чили, Сербия, Великобритания, США, Бахрейн, Мальта, Турция, Румыния.

КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

Все граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски, выходя из дома. Обязательным является соблюдение социальной дистанции (2 метра).

С 7 февраля отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Таким образом, граждане Израиля могут свободно путешествовать по стране. Отныне никому не запрещено отдыхать на морском побережье. Открыты национальные парки и заповедники. Открыты парикмахерские и салоны красоты. Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме. Открыты офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей. Возобновили работу циммеры (однако принимать они могут только членов семьи, проживающих под одной крышей). Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

Система образования

С 11 февраля в "зеленых", "желтых" и некоторых "оранжевых" населенных пунктах возобновила работу начальная школа, открылись детские сады. С 15 февраля список расширен. Подробности

Бизнесы

Магазины, за исключением продовольственных и продающих предметы первой необходимости, пока не могут вести прием посетителей.

Не работают спортзалы и бассейны.

Общепит

Кафе и рестораны могут работать только в режиме take away. Принимать посетителей пока нельзя. Многие заведения закрыты.

Общественный транспорт

С 7 февраля количество автобусов на линиях увеличено до 75% от обычного числа. Также увеличено количество автобусов на особо востребованных маршрутах. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление пассажиров в салоне автобуса.

Допустимая вместимость городского транспорта увеличена до 49 человек, междугороднего транспорта – до 45 человек. Эта квота не распространяется на людей, передвигающихся в инвалидном кресле, и занимающих в общественном транспорте специально отведенные для них места.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. Эти ограничения повсеместно нарушаются.

Полеты за границу и прилет в Израиль

5 февраля кабинет министров одобрил прекращение авиасообщения до 20 февраля.

Вечером 9 февраля министерский кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые правила для въезжающих в Израиль, в соответствии с которыми лица, получившие прививку от коронавируса или переболевшие, перед посадкой в самолет должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, после приземления в аэропорту Израиля будет необходимо сделать еще один тест на COVID-19. В отличие от пассажиров рейса, не имеющих "зеленого паспорта", эта категория путешественников будет освобождена от принудительного карантина.

Новые правила вступили в силу 14 февраля.

При этом 14 февраля министры достигли принципиального соглашения, согласно которому в четыре раза будет увеличено количество въезжающих в Израиль через главные воздушные ворота страны. Подробности

ПЕРЕХОД К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА

Вечером 15 февраля министерский кабинет по коронавирусу единогласно решил перенести с 23 февраля на 21 февраля начало внедрения второго этапа послаблений в режиме карантина.

С ближайшего понедельника откроются не только уличные магазины, но и торговые центры. Они откроются для всех, и будут работать в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Возобновят работу музеи и библиотеки, для их посещения будет не нужен "зеленый паспорт".

В ближайшую пятницу, 19 февраля, откроют двери молитвенные дома (синагоги, мечети, церкви). В них одновременно смогут находиться до 10 человек, и на свежем воздухе – до 20 человек.

У тех, кто сделал две прививки или переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающий это, с понедельника, 21 февраля, откроются спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия.

Курорты Мертвого моря вновь будут объявлены "островом туризма", для отдыха там также потребуется "зеленый паспорт".

Необходимо обратить внимание, что на заседании правительства обсуждались семейные выходы с детьми в учреждения, работающие в соответствии с "зеленым стандартом". Детям потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус.

21 февраля возобновятся очные занятия для учащихся 5 и 6 классов, а также 11 и 12 классов в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, а также в "оранжевых" поселках, в которых прививку сделали 70% взрослого населения.

Во время праздника Пурим синагоги смогут выбрать будут ли они работать в соответствии с "зеленым стандартом", согласовав списки с местными органами власти, или впускать всех, но при этом соблюдать все ограничения на количество людей в помещении.

Во время Пурима праздничные трапезы возможно проводить только в кругу близких родственников, проживающих под одной крышей.