Некоторые подсластители могут увеличить риск раннего полового созревания

Употребление ряда подсластителей, содержащихся во многих продуктах и напитках, может способствовать более раннему началу полового созревания у детей – особенно у тех, кто генетически к этому предрасположен. Об этом свидетельствуют данные исследования, представленного в воскресенье на ежегодной конференции Общества эндокринологов ENDO 2025 в Сан-Франциско, Калифорния.

Ученые установили, что такие вещества, как аспартам, сукралоза, глицирризин и добавленный сахар, значительно увеличивают риск раннего полового развития, особенно у детей с определенными генетическими маркерами. Исследование также показало: чем больше подростки потребляли этих подсластителей, тем выше была вероятность развития центрального преждевременного полового созревания.

Центральное преждевременное половое созревание – форма раннего полового развития – становится все более распространенной. Этот тип может вызывать эмоциональные трудности, замедлять рост у взрослых и повышать риск развития метаболических и репродуктивных нарушений в будущем.

Предыдущие исследования уже указывали, что некоторые подсластители способны напрямую воздействовать на гормональную систему и микробиом кишечника, влияя на начало полового созревания. Например, искусственный подсластитель ацесульфам калия (AceK) был связан с усиленной выработкой половых гормонов. Это происходит за счет активации нейронных путей, отвечающих за восприятие сладкого вкуса в мозге, и увеличения уровней молекул, связанных со стрессом. Другой компонент – глицирризин, содержащийся в лакрице, способен менять состав кишечной микрофлоры и снижать активность генов, участвующих в запуске процесса полового созревания.

Новые данные были получены в рамках Тайваньского лонгитюдного исследования полового созревания (TPLS), которое стартовало в 2018 году. В исследовании приняли участие 1407 подростков, из которых у 481 был диагностирован центральный преждевременный пубертат. Ученые собирали информацию о потреблении подсластителей с помощью проверенных анкет и анализа мочи, а генетическую предрасположенность оценивали с использованием полигенных шкал риска на основе 19 генов, связанных с ранним половым созреванием. Диагноз ставился на основании медицинских осмотров, гормонального анализа и результатов сканирования.

Результаты показали, что употребление сукралозы связано с повышенным риском раннего полового созревания у мальчиков. У девочек такой риск возрастал при потреблении глицирризина, сукралозы и добавленных сахаров.