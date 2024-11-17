Долгое нахождение перед экраном приводит к раннему половому созреванию и ускоренному росту костей

Воздействие синего света, как от компьютера или телефона, может ускорить рост костей, что впоследствии приводит к раннему половому созреванию, показало исследование на крысах.

Ученые из Турции представили свое исследование на 62-й ежегодной встрече Европейского общества детской эндокринологии, в котором обследовали крыс для изучения связи между синим светом и более быстрым развитием костей у животных. Они взяли 36 крыс возрасте 21 дня и разделили их на три группы. Каждая из групп подвергалась воздействию либо стандартному световому циклу, либо шестичасовому, либо 12-часовому воздействию синего света до момента появления первых признаков полового созревания. После исследователи измерили длину тела и бедренные кости крыс, обнаружив, что те, которые подвергались воздействию синего света, демонстрировали более быстрый рост, особенно костей, и более раннее начало полового созревания по сравнению с крысами, которые находились в условиях стандартного светового режима.

Ученые предполагают, что их эксперимент может быть применим относительно влияния и долгосрочных последствий экранов смартфонов и компьютеров на развитие роста у детей. Теперь исследователи намерены изучить, как воздействие синего света сказывается на росте и развитии скелета у взрослых крыс. "Мы хотим изучить долгосрочные эффекты воздействия синего света до полового созревания и выяснить, оказывают ли определенные длительности или интенсивности воздействия обратимое или постоянное воздействие на скелет в дальнейшей жизни, – заявил доктор Кылынч Угурлу, один из авторов исследования. – В конечном итоге это исследование может привести к профилактическим мерам для безопасного использования экрана в период развития ребенка"