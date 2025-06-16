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Здоровье

В результате ночного обстрела Петах-Тиквы пострадали 27 детей

время публикации: 16 июня 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 13:54
В результате ночного обстрела Петах-Тиквы пострадали 27 детей
Chaim Goldberg/Flash90

В числе пострадавших от обстрела Петах-Тиквы иранской баллистической ракетой 27 детей. Состояние двоих из них классифицируется как средней степени тяжести, один из пострадавших детей госпитализирован в хирургическом отделении больницы "Шнайдер" в Петах-Тикве.

В отделение неотложной помощи медицинского центра "Шнайдер" поступили всего 27 детей, большинство из них уже выписаны домой после получения необходимой помощи.

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