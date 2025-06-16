В результате ночного обстрела Петах-Тиквы пострадали 27 детей

В числе пострадавших от обстрела Петах-Тиквы иранской баллистической ракетой 27 детей. Состояние двоих из них классифицируется как средней степени тяжести, один из пострадавших детей госпитализирован в хирургическом отделении больницы "Шнайдер" в Петах-Тикве.

В отделение неотложной помощи медицинского центра "Шнайдер" поступили всего 27 детей, большинство из них уже выписаны домой после получения необходимой помощи.