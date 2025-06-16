Погибшие в Петах-Тикве были в защищенной комнате: она не выдержала прямого попадания

По данным предварительного расследования попадания баллистической иранской ракеты в жилой дом в Петах-Тикве, двое из четырех погибших находились в защищенной комнате ("мамад"). Еще двое находились вне защищенного пространства – один из погибших был вне укрытия этажом выше, второй погиб в результате взрывной волны.

Специалисты Командования тылом сообщают, что иранская ракета попала прямо в стену между двумя укрепленными комнатами, расположенными одна над другой. Прямое попадание тяжелой баллистической ракеты разрушило даже бронированный бетон, что не оставило двоим укрывшимся в защищенной комнате шансов.

Прибывшие на место происшествия спасатели действовали под тяжелыми завалами. Они были вынуждены констатировать смерть двоих пострадавших на месте происшествия. Волонтеры организации ЗАКА занимались сбором останков погибших и обеспечением достоинства умерших.

В Командовании тылом подчеркивают: защищенные комнаты не предназначены для защиты от прямых попаданий, которые довольно редки. Они обеспечивают надежную защиту от осколков и взрывной волны, которые гораздо более распространены. Другие люди в здании, находившиеся в защищенных комнатах выше и ниже места взрыва, не пострадали.

Напомним, в результате ракетного обстрела рано утром по северу и по центру Израиля погибли восемь человек, две женщины и два мужчины в возрасте около 70 лет и мужчина в возрасте около 80 лет погибли в местах попаданий ракет в Петах-Тикве и в Бней-Браке. На севере в результате попадания ракеты погибли три человека.