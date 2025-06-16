Минздрав публикует данные по больницам: 287 пострадавших за ночь, восемь погибших

Министерство здравоохранения сообщает, что в разные больницы Израиля были доставлены 287 пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана.

По состоянию на полдень понедельника в больницах остаются: одна тяжелораненая, 13 человек в состоянии средней степени тяжести, 240 раненых легко, 11 пострадавших в результате сильного нервного шока. 25 пациентов проходят обследование, их состояние пока не определено.

Один человек, получивший тяжелые ранения, был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, туда же доставлены 29 пострадавших с легкими травмами.

В больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве доставлены 53 пострадавших, включая 12 в состоянии средней степени тяжести и четырех пострадавших, чье состояние было неизвестно на момент составления отчета. Еще двое пострадавших доставлены в больницу "Ашарон".

В больницу "Ихилов" доставлены 20 пострадавших, трое доставлены в больницу "Вольфсон". 27 пострадавших поступили в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, шестеро доставлены в ашдодскую "Асуту".

Напоминаем, министерство здравоохранения задействовало информационный портал, на котором содержится вся необходимая информация о центрах психологической и эмоциональной поддержки, адреса и номера телефонов больниц и медицинских центров, адреса и номера телефонов медицинских учреждений, работающих в период чрезвычайного положения.

Кроме того, на этом портале содержится информация о центрах помощи пострадавшим от сексуализированного насилия, об аптеках, где можно приобрести медицинский каннабис, номера телефонов НКО и государственных организаций, оказывающих помощь. На портале можно найти данные о поликлиниках, работающих в этот период, об аптеках, о станциях матери и ребенка "Типат Халав" и многое другое.

Мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7