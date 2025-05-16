Вспышка кори: 7-месячная девочка госпитализирована в тяжелом состоянии

7-месячная девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, после того как заразилась корью от нянечки. Это шестой ребенок, попавший с корью в отделение интенсивной терапии и 50-й диагностированный случай заболевания.

Как сообщает портал Walla, нянечка не была вакцинирована и пришла на работу, зная, что у нее есть симптомы, и что ребенок тоже не вакцинирован (вакцина от кори дается в возрасте одного года).

Медики полагают, что распространенность заболевания существенно выше. Из-за большого количества тяжелых случаев, широкого географического распространения и неизвестных источников заражения минздрав принял решение начать масштабную кампанию по вакцинации, включающую также взрослых людей. Пункты вакцинации будут открыты, прежде всего, в районах с низким охватом вакцинации.

Из-за высокой скорости заражения и распространенности заболевания принято также решение перенести вторую дозу вакцины для детей с шести лет, чтобы можно было сделать прививку через месяц и более после первой дозы.

На сайте министерства здравоохранения опубликован список пунктов вакцинации по населенным пунктам с адресами и временем работы.

Минздрав призывает людей, которые плохо себя чувствуют или испытывают симптомы, перечисленные ниже, не посещать массовые мероприятия и не подвергать риску свои семьи и ближайшее окружение.

Корь – это очень заразное вирусное заболевание, проявляющееся в виде высокой температуры, общего плохого самочувствия, насморка и сыпи, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

При появлении симптомов и до медицинского обследования важно избегать пребывания в общественных местах, таких как торговые центры, общественный транспорт и т.д. При необходимости посещения поликлиники или отделения неотложной помощи важно согласовать приезд и сообщить персоналу при прибытии в медицинское учреждение.

В минздраве подчеркивают, что те, кто контактировал с больными корью, должны пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкцией. Беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом по той или иной причине, а также младенцам, которые, возможно, находились рядом с больным корью, необходимо обратиться к лечащему врачу для рассмотрения возможности пассивной иммунизации против кори.

Минздрав рекомендует всем израильтянам проверить свой статус вакцинации в соответствии с действующей в Израиле схемой. Вы должны были получить две порции вакцины от кори с возраста одного года с интервалом между ними в один месяц.