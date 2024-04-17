"Маген Давид Адом" открывает срочный сбор крови в послеобеденные часы

В среду, 17 апреля, и в четверг, 18 апреля, перед выходными и неделей праздника Песах, службы "Маген Давид Адом" проводит экстренную кампанию по сбору донорской крови в связи с острой нехваткой крови, необходимой для проведения операций в больницах и для помощи пострадавшим.

Как правило, в праздничные дни донорство резко прекращается, поэтому МАДА призывает всех, кто может, прийти на станции и сдать кровь. Особенно необходима кровь первой группы (О) и кровь всех групп с отрицательным резус-фактором (RH-).

35% израильских доноров обладатели первой группы крови, она считается универсальной, и ее можно переливать обладателям всех остальных групп. Особенно она ценится при необходимости срочного переливания, когда нет времени проверить группу крови пациента.

В среду, 17 апреля, будут открыты следующие станции МАДА по всей стране:

Халамиш – школа Неве-Цуф Халамиш, с 17:30 до 22:30

Иерусалим – ул. а-Мем-Гимель, 7, станция МАДА, до 17:00

Иерусалим – ул. а-Мелех Джордж, 20, на площади перед зданием "Машбир ле-Цархан", до 16:00

Кармей-Цур, в новом зале торжеств, с 17:00 до 22:00

Кармиэль – в комплексе "Биг" на парковке до 17:00

Лешем – зал "Тамар" с 17:30 до 21:30

Магар – АЗС "Паз", до 20:00

Араба – главная дорога, у въезда в школу Аль-Батуф – до 21:00

Ришон ле-Цион – ул. Шломо Элиэзер, 5, в клубе жильцов с 16:00 до 21:00

Рамат а-Шарон – ул. Шивтей Исраэль, угол ул. Бет а-Шоева, "матнас" Кирьят а-Цаирим, с 16:00 до 21:00.

В четверг, 18 апреля, будут открыты следующие станции МАДА:

Мошав Алума – на улице возле садиков, с 17:00 до 21:00

Беэр-Шева – ул. Дубнов, 7, "Бейт а-Парк", с 15:30 до 20:30

Беэр-Шева – ул. Марии Кюри, 16, в общинном центре "Каланиот" с 15:30 до 20:30

Беэр-Шева – ул. Соколов, 4, станция МАДА – с 11:30 до 17:30

Хайфа – торговый комплекс "Хуцот а-Мифрац" возле кафе "Грег" с 9:15 до 15:30

Тверия – ул. а-Маврег, торговый центр "Биг" – с 12:00 до 19:00

Иерусалим – ул. Хилель 37, в зале центра "Мэй" с 16:00 до 21:00

Кфар-Саба – ул. Иерушалаим, 33, "Гейхал а-Тарбут", с 13:00 до 19:00

Лотем – в клубе, с 16:00 до 20:00

Псагот, центр "Паис", с 17:00 до 22:00

Цохар, в клубе, с 15:30 до 20:30

Цур-Адаса, ул. а-Шмура, в синагоге "Кеилат ШИР Хадаш", с 16:00 до 21:00

Рамле – Мерказ а-Кфар возле супермаркета Ахим Хана, с 14:00 до 21:00

Служба банка крови МАДА в больнице "Шиба", Тель а-Шомер, с 8:00 до 14:30.

Ознакомиться с изменениями в расписании и с расписанием работы в другие даты можно на странице "Маген Давид Адом". Желающие вызвать бригаду МАДА для сбора донорской крови (организованные группы свыше 30 человек) в различные населенные пункты и на рабочие места, могут сделать это по телефону 03-5300400.