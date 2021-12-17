Коронавирус в Израиле: более 6500 зараженных, 1,2% из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 17 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения

- Исследователи из Еврейского университета: началась пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1353689 зараженных (+911 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 17 и 16 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 838 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 6542 человек (+96 за сутки).

По данным минздрава, 8230 заболевших COVID-19 умерли (+3 за сутки).

Судя по отчетам минздрава, 1338917 выздоровели после заражения коронавирусом (+931 за сутки).

За последние сутки проведены 105198 тестов. В 0,89% случаев выявлялся коронавирус.

125 заболевших в больницах (+3 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 79 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-1 за сутки; 1,2% от общего числа зараженных), 55 (-1) из них в критическом состоянии, 42 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,06.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 62% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 20/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 0/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 22, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 6. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

По данным минздрава Израиля на 17 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6438561 человек (69% населения страны), вторую дозу – 5815500 человек (62% населения страны). 4147339 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, однако после начала вакцинации в школах есть темпы повысились.

В возрастной категории 90+ полностью вакцинированы 76% граждан, в категории 80-89 – 86%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 81%, 40-49 – 77%, 30-39 – 71%, 20-29 – 67%, 16-19 – 65%, 12-15 – 59%, 5-11 – менее 1% (первую прививку получили 9,8% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан, получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

В минздраве опасаются, что нежелание многих граждан ревакцинироваться после того, как со времени второй прививки прошло полгода и более, неминуемо приведет к новой волне эпидемии.

По состоянию на 17 декабря, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" не присвоен ни одному городу с населением более 20 тысяч человек.

"Оранжевые" города: Маалот-Таршиха, Бейтар-Илит, Тверия.

"Желтыми" признаны: Нетивот, Эльад, Димона, Модиин-Илит, Ашкелон, Нацерет, Бней-Брак, Герцлия, Иерусалим, Офаким, Беэр-Яаков, Беэр-Шева.

"Зеленые" города: Рахат, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Мрар, Рош а-Айн, Сдерот, Явне, Холон, Модиин, Ор Йегуда, Рамле, Кирьят-Моцкин, Сдерот, Гиватаим, Умм эль-Фахм, Кирьят-Ата, Акко, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Лод, Кирьят-Шмона, Тамра, Реховот, Кирьят-Гат, Арад, Цфат, Кафр Кана, Маале-Адумим, Эйлат, Од а-Шарон, Кирьят-Малахи, Йехуд, Кафр Касем, Кафр Манда, Хадера, Пардес-Хана, Кармиэль, Кирьят-Бялик, Афула, Шфарам, Ноф а-Галиль, Тира, Нес-Циона, Бат-Ям, Ариэль, Ашдод, Нагария, Нетания, Петах-Тиква, Тель-Авив-Яффо, Раанана, Хайфа, Ришон ле-Цион, Йехуд, Кфар-Саба, Рамат-Ган, Кирьят-Оно.

После начала учебного года была введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводили удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса. В настоящее время это ограничение перестало быть актуальным.

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран, направляются на прохождение карантина в гостиницу до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного сразу после прилета в аэропорту. После получения отрицательного ответа они могут проходить карантин дома. Из карантина можно выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Эти решения действительны до 29 декабря включительно. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Отменены основные ограничения на собрания людей на открытом пространстве.

На открытых площадках можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 1000 человек.

В закрытых помещениях можно проводить любые культурные, спортивные и религиозные мероприятия без требования наличия "зеленой карты" у участников, если их собирается не более 500 человек.

Максимально допустимое число людей в банкетных залах (в закрытых помещениях) – 600 человек, при условии соблюдения "зеленого стандарта". Если банкеты устраиваются на открытых площадках, число участников не ограничивается, но потребуется соблюдение "зеленого стандарта".

Отменено требование ношения защитной маски на открытом пространстве при собрании более 100 человек. В закрытых помещениях по-прежнему требуется наличие защитной маски.

Принято решение о распространении требования "зеленого стандарта" в крытых торговых центрах. Торговые центры должны будут обеспечить соблюдение "зеленого стандарта" и того, что непривитые посещают только жизнеобеспечивающие объекты. В данный момент остается неясным, как обеспечить выполнение этого требования.

Израильтяне, заразившиеся штаммом "омикрон", с 9 декабря должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после получения первого положительного результата. "Сертификат о выздоровлении" можно будет получить только при отсутствии симптомов заболевания в последние три дня периода карантина. Правила карантина были изменены из-за возникших подозрений, что штамм "омикрон" может передаваться другим людям и быть заразным более длительный период, чем другие штаммы. Израильтяне, в отношении которых существовали "серьезные опасения" заражения новым штаммом, смогут завершить карантин через 10 дней с разрешения окружного врача, если за это время они не получат результат секвенирования.

15 декабря в ходе телефонного голосования правительство утвердило продление правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, на дополнительные 7 дней до среды, 29 декабря 2021 года.

Исследователи из Еврейского университета: началась пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме предупреждают, что в Израиле началась пятая волна эпидемии коронавируса. Ученые призывают правительство сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение штамма "омикрон" до получения исчерпывающей информации об этом варианте коронавируса, передает радиостанция "Кан Бет".

Соответствующий документ был передан в пятницу, 10 декабря, премьер-министру Нафтали Беннету, министру здравоохранения Ницану Горовицу, главе службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс, а также в Управление национальной безопасности.

В этом документе отмечается, что в последнее время наблюдается рост числа зараженных коронавирусом во всех секторах и во всех возрастных группах.

В то же время, исследователи из Еврейского университета не дают однозначного ответа на вопрос: что стало причиной начала пятой волны эпидемии. По их мнению, речь идет о комплексе причин: 1) общем снижении иммунитета по мере того, как сокращается число людей, которым прививка была сделана менее полугода назад, 2) росте числа заражений в молодых семьях (где уровень вакцинации ниже, чем в среднем по стране), 3) росте числа заражений в образовательных учреждениях.

Авторы отчета рекомендуют правительству сохранить ограничения на въезд в Израиль. Кроме того, рекомендуется усилить контроль за соблюдением "зеленого стандарта" и ношением масок в закрытых помещениях, а также активизировать пропаганду вакцинации.