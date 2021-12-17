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NEWSru.co.il :: Здоровье17 декабря 2021 г., 10:12

Украина: за сутки выявлено около 8900 заразившихся коронавирусом, 328 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 8900 заразившихся коронавирусом, 328 больных COVID-19 умерли

17 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 92641 человек (+328 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3597046 (+8899 за сутки).

3306465 (+21650 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,3 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,8 млн украинцев (30%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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