Украина: за сутки выявлено около 8900 заразившихся коронавирусом, 328 больных COVID-19 умерли
17 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 92641 человек (+328 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3597046 (+8899 за сутки).
3306465 (+21650 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,3 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,8 млн украинцев (30%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 17 декабря 2021
Коронавирус в мире: более 273 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: более 273 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам