Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2022 г., 08:29

Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 78 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 78 больных COVID-19 умерли

17 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98361 человек (+78 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3759530 (+5072 за сутки).

3556162 (+2520 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,3 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 99 тыс. человек.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 17 января 2022
Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:29 Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 78 больных COVID-19 умерли
08:07 Государство заплатит самозанятым за нахождение в изоляции, только если они не заболели COVID-19
07:31 Правительство утвердило законопроект об оплате больничных онкологическим больным с первого дня
07:04 Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
23:54 Минздрав готовится к тому, что срок карантина сократится до 5 дней
16:17 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: более 259 тысяч зараженных, за неделю умерли 60 больных COVID-19
14:47 Коронавирус в системе просвещения: около 100 тысяч зараженных
12:02 Минздрав Израиля задерживает отчет по коронавирусу
10:38 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: продолжается рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 686 человек
08:20 Украина: за сутки выявлено более 6000 заразившихся коронавирусом, 88 больных COVID-19 умерли
Загрузка...