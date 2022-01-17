Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 78 больных COVID-19 умерли
17 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98361 человек (+78 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3759530 (+5072 за сутки).
3556162 (+2520 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,3 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 99 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 17 января 2022
Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам