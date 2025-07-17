Собаки могут обнаружить болезнь Паркинсона за несколько лет до появления симптомов

Новое исследование выявило, что у людей с болезнью Паркинсона присутствует специфический запах, который обученные собаки могут точно распознать по кожным мазкам. Работа была проведена в сотрудничестве с организацияцией Medical Detection Dogs и учеными из университетов Бристоля и Манчестера. Результаты были опубликованы в журнале The Journal of Parkinson`s Disease.

В рамках двойного слепого исследования собаки продемонстрировали до 80% чувствительности и до 98% специфичности. Примечательно, что животные также смогли распознать болезнь Паркинсона у пациентов с другими сопутствующими диагнозами. Обучение длилось несколько недель и включало использование более 200 образцов запаха: от людей с подтвержденным диагнозом Паркинсона и от здоровых участников, служивших контрольной группой. Образцы размещались на специальной панели, и собаки получали награду за правильное распознавание положительных образцов и игнорирование отрицательных.

В ходе тестирования, при котором только компьютер знал расположение нужных образцов, каждый ряд образцов также демонстрировался в обратном порядке. Это позволяло повторно показать те образцы, по которым собаки не приняли решение с первого раза. После этого все неопознанные образцы объединялись в новые ряды и снова предъявлялись до тех пор, пока по каждому не был получен результат.

Две собаки – золотистый ретривер по имени Бампер и черный ламбрадор Пинат продемонстрировали высокую точность распознавания, выявив характерный запах, присущий людям с болезнью Паркинсона. Показатели чувствительности на уровне 70% и 80% значительно превышают случайные результаты, что подтверждает достоверность их реакции. Группа исследователей убеждена, что с помощью собак они смогут разработать быстрый, неинвазивный и доступный метод раннего выявления пациентов с этим заболеванием.