Владение собакой или кошкой может помочь сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте

Кошки и собаки могут помогать поддерживать активность определенных участков мозга, к такому выводу пришли исследователи. Ученые Женевского университета выяснили, что наличие питомца связано с более медленным снижением когнитивных способностей с возрастом, что может стать важным шагом в профилактике возрастных изменений мозга. Интересно, что эффект зависит от вида животного: у владельцев собак лучше сохраняется как краткосрочная, так и долгосрочная память, а у владельцев кошек замедляется снижение речевой беглости. В то же время не все домашние животные оказывают подобное влияние: например, птицы и рыбы, хотя и приятны в общении, не продемонстрировали значимого влияния на умственные способности владельцев.

Группа исследователей проанализировала данные восьми этапов Европейского обследования здоровья и выхода на пенсию, чтобы выяснить, как владение домашними животными связано с когнитивным снижением у людей старше 50 лет на протяжении 18 лет. В своей работе ученые отдельно рассмотрели влияние собак, кошек, птиц и рыб. Команда предположила, что поскольку владение рыбами и птицами не продемонстрировало значимой связи с замедлением когнитивного спада, положительный эффект, вероятно, связан именно с содержанием собак и кошек, а не с наличием домашних животных в целом.

Другие исследования выявили, что взаимодействие с собакой усиливает активность префронтальной коры головного мозга, а также улучшает внимание и эмоциональное возбуждение. Кроме того, есть данные о повышенной активности префронтальной коры и нижней лобной извилины во время общения с кошками, что, как считается, связано с их непредсказуемым и особым характером.

"Также существует вероятность усиления социальной стимуляции, которую обеспечивают кошки и собаки, что может быть связано с более медленным снижением когнитивных способностей у их владельцев: более частые социальные взаимодействия в сопровождении собаки, а для кошек – это замена социальной сети", – говорит Адриана Ростекова, исследователь и ведущий автор статьи.