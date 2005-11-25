Коронавирус в мире: более 523 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 17 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6290506 человек (+2031 за сутки), более 523 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, более 493 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1026899 умерших
Бразилия – 665056
Индия – 524260 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 377759 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324465
Перу – 213044
Великобритания – 177410
Италия – 165346
Индонезия – 156464
Франция – 147478
Иран – 141232
Колумбия – 139821
Германия – 138007
Аргентина – 128776
Польша – 116207
Украина – 108449
Испания – 105444
ЮАР – 100771
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6298
Бразилия – 3088
Польша – 3077
США – 3069
Аргентина – 2801
Италия – 2742
Колумбия – 2694
Великобритания – 2588
Россия – 2586
Украина – 2508
Мексика – 2468
Испания – 2254
Франция – 2250
ЮАР – 1660
Иран – 1642
Германия – 1637
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 84 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4110600 заражений, 10805 заболевших умерли. Относительная смертность: 1159 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.