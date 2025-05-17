В США умершую беременную женщину три месяца держат на аппаратах жизнеобеспечения

Врачи больницы в Атланте, штат Джорджия, больше трех месяцев поддерживают на аппаратах жизнеобеспечения беременную женщину, у которой констатировали смерть мозга.

Дело в строгом законе штата об ограничении абортов: врачи заявили близким женщины, что обязаны сохранять ей жизнь до тех пор, пока плод не разовьется достаточно, чтобы они могли сделать кесарево сечение. Семье пациентки не позволили решить, отключать ее от аппаратов или нет, пишет "Медуза".

Врачи констатировали смерть мозга Адрианы Смит, когда женщина была на девятой неделе беременности. Ей хотят продлить жизнь до 32-й недели.

Врачи в больнице при университете Эмори заявили близким Адрианы, что из-за запрета абортов обязаны сохранить жизнь плоду. Мать Адрианы сообщила телеканалу WXIA-TV в Атланте, что семье не дали права голоса в этом вопросе.

Недавно врачи сообщили родственникам женщины, что у плода скопилась жидкость в мозге, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем ребенка после рождения. "Она беременна моим внуком. Но он может потерять зрение, может не уметь ходить, может не выжить после рождения", – сказала мать Адрианы.

Больница Эмори заявила, что руководствуется "консенсусом клинических экспертов, медицинской литературой и юридическими рекомендациями" при лечении. "Нашими главными приоритетами по-прежнему остаются безопасность и благополучие пациентов", – подчеркнули там.