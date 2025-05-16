Сочетания некоторых физических заболеваний повышает риск возникновения депрессии

Ученые из Эдинбургского Университета обнаружили, что определенные комбинации заболеваний, особенно кардиометаболические, такие как диабет и сердечно-сосудистые болезни, могут более чем в два раза увеличить риск развития депрессии в будущем. Эксперты подчеркивают, что с ростом числа пациентов с мультиморбидностью – наличием двух и более хронических заболеваний – усиливается нагрузка на систему здравоохранения. В связи с этим результаты исследования указывают на необходимость интегрированных моделей медицинской помощи, которые одновременно охватывают и физическое, и психическое здоровье.

Исследование базировалось на данных более чем 142 000 участников проекта UK Biobank. Его целью было выяснить, как взаимодействуют различные физические заболевания и каким образом они могут повышать риск развития депрессии – состояния, которое часто остаётся незамеченным у пациентов с хроническими физическими недугами.

Участники исследования были в возрасте от 37 до 73 лет, все имели как минимум одно хроническое заболевание, но не страдали депрессией ранее. С помощью статистических методов кластеризации исследователи сгруппировали людей по характеру их физических заболеваний и проанализировали, как эти группы связаны с риском развития депрессии в будущем. Одна из групп, в которую входили участники с наибольшим числом хронических заболеваний, показала и самый высокий риск появления депрессии. У этой категории не было одной преобладающей болезни – вместо этого наблюдался сложный набор различных проблем со здоровьем.

Высокий риск депрессии также был выявлен у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, а также у тех, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких, включая астму и ХОБЛ. Кроме того, исследование показало значимую связь между депрессией и болезнями печени и кишечника у представителей обоих полов.

Женщины с заболеваниями суставов и костей, например артритом, оказались особенно уязвимыми к развитию депрессии, в то время как у мужчин такая зависимость выражалась гораздо слабее. В группах с самым высоким риском депрессия развивалась примерно у одного из 12 человек в течение последующего десятилетия. Для сравнения: среди людей без хронических физических заболеваний депрессия возникала примерно у одного из 25.