Слюна ящерицы может помочь обнаружить редкую опухоль поджелудочной железы

Молекула в слюне ящерицы может облегчить обнаружение опухолей поджелудочной железы.

Команда исследователей из Национального института рака в Бетесде, штат Мэриленд, обнаружила, что в слюне ящерицы-ядозуба (Heloderma suspectum) содержится белок, с помощью которого можно выявить инсулиномы – доброкачественные опухоли в поджелудочной железе, которые вызывают очень низкий уровень сахара в крови, тем самым угрожая здоровью человека. Ученые использовали модифицированный вариант белка в качестве радиоактивного индикатора для ПЭТ-сканирования с целью обнаружения опухолей. Результаты показали, что новое сканирование с применением белка из слюны ящерицы обнаружило 95% опухолей в подтвержденных случаях.

Белок в слюне ящерицы, известный как эксендин-4, был синтезирован в лаборатории и уже применяется для лечения диабета. Он способен связываться с рецепторами поджелудочной железы и активировать их, стимулируя выработку инсулина. Для тестирования нового индикатора, исследователи взяли 69 человек с диагностированным низким уровнем сахара в крови, вызванным избытком инсулина. Все участники прошли стандартные тесты, а также новое ПЭТ-сканирование.

В результате 53 человека были направлены на операцию для удаления предполагаемых опухолей. Из этих 53 подтвержденных случаев, опухоли были обнаружены у 50 с помощью ПЭТ-сканирования с эксендином-4, тогда как стандартные ПЭТ-сканирования выявили лишь 35 опухолей. Эксендин-4 также вызывал меньше побочных эффектов у пациентов по сравнению с предыдущими версиями радиоактивного индикатора.