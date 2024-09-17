Минздрав предостерегает: от купания в Средиземном море стоит воздержаться

После первого дождя в прибрежных районах Израиля министерство здравоохранения призывает общественность воздержаться от купания на всем протяжении пляжей Средиземного моря.

Первые дожди зачастую приводят к загрязнению пляжей сточными водами и содержимым дренажных канав, что делает купание небезопасным.

Рекомендуется воздержаться от купания в районах, где прошли дожди, до завершения осадков и получения нормальных проб морской воды.