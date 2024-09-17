Минздрав предостерегает: от купания в Средиземном море стоит воздержаться
время публикации: 17 сентября 2024 г., 12:46 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 12:46
После первого дождя в прибрежных районах Израиля министерство здравоохранения призывает общественность воздержаться от купания на всем протяжении пляжей Средиземного моря.
Первые дожди зачастую приводят к загрязнению пляжей сточными водами и содержимым дренажных канав, что делает купание небезопасным.
Рекомендуется воздержаться от купания в районах, где прошли дожди, до завершения осадков и получения нормальных проб морской воды.
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