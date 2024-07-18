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Минздрав рекомендовал ЦАХАЛу привить военнослужащих в Газе от полиомиелита

время публикации: 18 июля 2024 г., 23:37 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 23:40
Минздрав рекомендовал ЦАХАЛу привить военнослужащих в Газе от полиомиелита
Flash90

Центральная лаборатория министерства здравоохранения Израиля обнаружила в сточных водах сектора Газы высокую концентрацию вируса полиомиелита, что может свидетельствовать о высоком уровне заболеваемости в секторе.

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор в вечернем выпуске новостей сообщила, что министерство здравоохранения рекомендовало медслужбе ЦАХАЛа провести вакцинацию от полиомиелита всех военнослужащих, находящихся в секторе Газы, и тем, которым предстоит зайти в сектор для участия в боевых операциях. Минздрав рекомендует также "бустерную" прививку тем, кто ранее прошел полную вакцинацию.

После выхода на израильском телеканале сюжета о распространении полиомиелита в Газе министерство здравоохранения сектора (структура ХАМАСа) подтвердило, что в пробах сточной воды содержатся следы полиомиелита. Анализ сточных вод делался совместно со специалистами Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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