ЦИМ вернул в Израиль около 100 врачей
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:14
Судно израильской компании морских грузоперевозок ЦИМ, вышедшее накануне утром из порта Лимасола на Кипре, вечером доставило в порт Хайфы около 100 врачей больниц "Ихилов", "Шиба" и РАМБАМ, на момент начала операции "Народ как лев" находившихся за границей.
Возвращение врачей было организовано руководством больниц по согласованию с министерством обороны и властями Кипра.
Вместе с врачами на судне в Израиль вернулись пациенты реабилитационного проекта "Галь", в котором участвуют инвалиды ЦАХАЛа с посттравматическим синдромом.
По оценке минздрава, на текущий момент за границей остаются около 700 членов медицинского персонала израильских больниц.