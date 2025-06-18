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Здоровье

ЦИМ вернул в Израиль около 100 врачей

Война с Ираном
Больницы
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:14
ЦИМ вернул в Израиль около 100 врачей
Flash90. Фото: Я.Науми

Судно израильской компании морских грузоперевозок ЦИМ, вышедшее накануне утром из порта Лимасола на Кипре, вечером доставило в порт Хайфы около 100 врачей больниц "Ихилов", "Шиба" и РАМБАМ, на момент начала операции "Народ как лев" находившихся за границей.

Возвращение врачей было организовано руководством больниц по согласованию с министерством обороны и властями Кипра.

Вместе с врачами на судне в Израиль вернулись пациенты реабилитационного проекта "Галь", в котором участвуют инвалиды ЦАХАЛа с посттравматическим синдромом.

По оценке минздрава, на текущий момент за границей остаются около 700 членов медицинского персонала израильских больниц.

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