ЦИМ вернул в Израиль около 100 врачей

Судно израильской компании морских грузоперевозок ЦИМ, вышедшее накануне утром из порта Лимасола на Кипре, вечером доставило в порт Хайфы около 100 врачей больниц "Ихилов", "Шиба" и РАМБАМ, на момент начала операции "Народ как лев" находившихся за границей.

Возвращение врачей было организовано руководством больниц по согласованию с министерством обороны и властями Кипра.

Вместе с врачами на судне в Израиль вернулись пациенты реабилитационного проекта "Галь", в котором участвуют инвалиды ЦАХАЛа с посттравматическим синдромом.

По оценке минздрава, на текущий момент за границей остаются около 700 членов медицинского персонала израильских больниц.