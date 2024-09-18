После проверки качества воды минздрав запретил купание на пляже Полег в Нетании
время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:57
Министерство здравоохранения сообщает, что в результате аномальных результатов бактериологических проверок качества воды в районе пляжа Полег в Нетании купание на этом пляже запрещено.
Купание на других пляжах Нетании разрешается, поскольку проверка воды в остальных районах побережья Нетании дала нормальные результаты.
Опубликованное накануне предостережение о запрете купания в Средиземном море остается в силе (за исключением Нетании) до тех пор, пока не будут получены результаты проб воды.