После проверки качества воды минздрав запретил купание на пляже Полег в Нетании

Министерство здравоохранения сообщает, что в результате аномальных результатов бактериологических проверок качества воды в районе пляжа Полег в Нетании купание на этом пляже запрещено.

Купание на других пляжах Нетании разрешается, поскольку проверка воды в остальных районах побережья Нетании дала нормальные результаты.

Опубликованное накануне предостережение о запрете купания в Средиземном море остается в силе (за исключением Нетании) до тех пор, пока не будут получены результаты проб воды.