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После проверки качества воды минздрав запретил купание на пляже Полег в Нетании

время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:57 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:57
После проверки качества воды минздрав запретил купание на пляже Полег в Нетании
Michael Giladi/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что в результате аномальных результатов бактериологических проверок качества воды в районе пляжа Полег в Нетании купание на этом пляже запрещено.

Купание на других пляжах Нетании разрешается, поскольку проверка воды в остальных районах побережья Нетании дала нормальные результаты.

Опубликованное накануне предостережение о запрете купания в Средиземном море остается в силе (за исключением Нетании) до тех пор, пока не будут получены результаты проб воды.

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