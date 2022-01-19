Украина: за сутки выявлено около 13000 заразившихся коронавирусом, 163 больных COVID-19 умерли
19 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98712 человек (+163 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3780903 (+12815 за сутки).
3567336 (+5413 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,1 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,3 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 131 тыс. человек.
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