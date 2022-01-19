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NEWSru.co.il :: Здоровье19 января 2022 г., 08:25

Украина: за сутки выявлено около 13000 заразившихся коронавирусом, 163 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 13000 заразившихся коронавирусом, 163 больных COVID-19 умерли

19 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98712 человек (+163 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3780903 (+12815 за сутки).

3567336 (+5413 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,1 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,3 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 131 тыс. человек.

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