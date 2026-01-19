Минздрав: в Иорданской долине выявлен шакал, зараженный бешенством

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что у мошава Менахемия (региональный совет Эмек а-Ярден) выявлен шакал, зараженный бешенством. Сообщение о зараженном животном поступило 18 января.

По данным минздрава, один человек, который мог контактировать с шакалом, направлен для получения профилактического лечения против бешенства.

Минздрав просит всех, кто сам или чьи домашние животные могли контактировать в районе инцидента с зараженным шакалом либо с бродячими животными в период с 1 по 15 января 2026 года включительно, срочно обратиться в окружную медслужбу (тел. 04-6710300) или в ближайшее бюро минздрава для решения вопроса о профилактике. В нерабочие часы и в выходные рекомендуется обращаться в приемные отделения больниц.

Также минздрав призвал родителей уточнить у детей, были ли у них контакты с подозрительными животными, владельцев домашних животных – проверить актуальность прививок у муниципального ветеринара. В случае укуса или царапины необходимо немедленно промыть место раны водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в бюро минздрава для оценки необходимости профилактики.