Здоровье
Здоровье

Минздрав предупреждает: выпечка "Угале" может заплесневеть еще в упаковке

Минздрав
продукты питания
время публикации: 18 января 2026 г., 15:37 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:37

Пресс-служба минздрава Израиля

Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство здравоохранения после обращения фирмы-производителя сообщает о выявленной проблеме в некоторых кондитерских изделиях производства компании "Угале"(עוגל'ה): из-за сбоя в производственном процессе на поверхности изделий может появиться плесень.

Речь идет о следующих видах продукции:

апельсиновый кекс "Угале", 450 г, штрих-код 7290103243333;

апельсиновый кекс "Угале", 350 г, штрих-код 7290002329657;

кекс со вкусом шоколада "Угале", 450 г, штрих-код 7290103423302;

кекс со вкусом шоколада "Угале", 350 г, штрих-код 7290002329602,

кекс "шоко-чипс" "Угале", 350 г, штрих-код 7290002329619;

кекс "шоко-чипс" "Угале", 450 г, штрих-код 7290103243296;

кекс "шокочино" "Угале", 450 г, штрих-код 729000239961;

медовый кекс "Угале" , 350 г, штрих-код 7290002329718;

английский кекс "Угале", 350 г, штрих-код 7290002329664;

английский кекс "Угале", 450 г, штрих-код 7290103243319.

Проблемы выявлены в партиях со сроком годности в диапазоне с 13.03.2026 до 10.07.2026 включительно. Компания-производитель "SFS Маафим" устранила производственную неисправность. Она приносит извинения клиентам, изымает товар из магазинов и просит покупателей, которые купили вышеназванную выпечку, не употреблять ее в пищу.

Телефон для разъяснений – 04-8660500.

Здоровье
