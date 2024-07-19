Глобальный сбой: какие больницы Израиля это затронуло

Министерство здравоохранения Израиля уведомило, что глобальный сбой в платформе кибербезопасности Crowdstrike и, как следствие, сбой в работе операционной системы Windows, затронул многие больницы.

Были вынуждены перейти на ручной режим обслуживания больницы "Зив" (Цфат), "Галиль" (Нагария), РАМБАМ (Хайфа), "Бней-Цион" (Хайфа), "Пория" (Тверия), Французская и Итальянская больницы в Нацерете, "Гилель Яфе" (Хадера), "Ланиадо" (Нетания), "Барзилай" (Ашкелон), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Вольфсон" (Холон), "Шамир - Асаф а-Рофе", "Мааней а-Иешуа" (Бней-Брак),

а также больничная касса "Меухедет".

Иерусалимская больница "Шаарей Цедек" также была включена в список, но через некоторое время в больнице объявили, что проблема решена.

Объявлено, что нет проблемы с обслуживанием номера экстренного вызова 101 (служба скорой помощи "Маген Давид Адом").

Больных доставляют в больницы, которые не были затронуты сбоем или уже справились с проблемой.