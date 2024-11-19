Много фото и непрочитанных сообщений в телефоне может быть признаком психического расстройства

Если в телефоне хранятся тысячи фотографий и непрочитанных писем, потому что вы не хотите ничего удалять, возможно, вы страдаете цифровым накопительством.

Синдром накопительства, который часто ассоциируется с обсессивно-компульсивным расстройством, характеризуется трудностями в избавлении от вещей, даже если они не имеют никакой ценности. Цифровое накопление проявляется хранением большого количества цифровых файлов на компьютере и телефоне, фото, электронных писем, текстов и даже мемов. Владельцы смартфонов могут испытывать эмоциональную привязанность к цифровым данным, что затрудняет их удаление и приводит к чувству стресса и тревожности.

"Цифровой беспорядок вызывает такой же стресс, как и реальный беспорядок в нашем физическом мире. Наш мозг действительно предрасположен отдавать предпочтение ясности и простоте, а не хаосу, и именно так вы можете себя чувствовать, когда у вас открыто миллион вкладок", – сказала в интервью CNN доктор Сьюзан Альберс, клинический психолог из клиники Кливленда в Огайо.

В том же интервью психологи дали несколько рекомендаций, как можно справиться или хотя бы ослабить синдром цифрового накопительства. Специалисты утверждают, что отписка от ненужных источников и рекламы, которые засоряют почту, сокращение времени потребления информации в течение дня, а также периодические детоксы от смартфона могут уменьшить цифровой беспорядок и его влияние на эмоциональное состояние.