Отчет госконтролера: нехватка специалистов, отсутствие контроля качества и безопасности в сфере ЭКО

Государственный контролер Матаниягу Энгельман, обнародовал специальный отчет, указывающий на серьезные проблемы в системе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Израиле. С резким ростом числа ЭКО-процедур страна столкнулась с недостаточным регулированием в этой сфере и другими проблемами, что ставит под угрозу здоровье пациентов и качество предоставляемых медицинских услуг.

Госконтролер Энгельман: "Государство Израиль занимает первое место в мире по лечению бесплодия. Однако система не готова к значительному увеличению объема процедур экстракорпорального оплодотворения. В ходе проверок министерства здравоохранения были выявлены недостатки и пробелы в работе отделений ЭКО за три года до известного инцидента в сентябре 2022 года, а также отсутствие контроля за устранением выявленных нарушений. Эти недостатки являются фундаментальными сбоями. Министерство здравоохранения обязано устранить данные проблемы, чтобы гарантировать, что критические ошибки не повторятся".

Израиль как мировой лидер по количеству процедур ЭКО

Израиль занимает первое место в мире по количеству циклов ЭКО, проводимых ежегодно, что отражает высокую доступность этих услуг для граждан. Только в 2021 году в стране было выполнено более 61000 циклов, что представляет собой увеличение на 60% по сравнению с 2011 годом. Несмотря на это достижение, отсутствует национальная стратегия и необходимые меры для обеспечения качества и безопасности столь востребованных услуг. Большая часть этих процедур (60%) осуществляется в частных клиниках, в то время как общественные учреждения выполняют оставшиеся 40%.

Проблемы безопасности и контроля качества

Отчет выделяет несколько инцидентов, указывающих на проблемы с безопасностью пациентов. В одном из случаев в 2022 году женщина получила эмбрион, не являющийся её биологическим ребенком, что привело к сильному общественному резонансу и подняло вопрос о надежности систем идентификации и контроля в лабораториях ЭКО. Другой случай выявил генетическое несоответствие между отцом и ребенком после ЭКО, что также подчеркивает опасности, связанные с отсутствием строгих стандартов.

По данным отчета, минздрав, ответственный за контроль и обеспечение качества в сфере ЭКО, не предпринимает достаточных мер для предотвращения подобных ошибок и не отслеживает исправление выявленных нарушений. В отчете отмечается, что многие выявленные недостатки остаются неустраненными даже спустя годы после их обнаружения, а повторные проверки осуществляются крайне редко.

Критическая нехватка специалистов и перегрузка клиник

Одна из серьезных проблем – острая нехватка квалифицированных эмбриологов, занимающихся процедурой оплодотворения в лабораториях. В 2018-2019 годах нехватка эмбриологов достигала 45% от необходимого числа, что, по мнению госконтролера, значительно повышает риски для пациентов и снижает качество процедур. В отчете подчеркивается, что такие перегрузки могут стать причиной ошибок и инцидентов, угрожающих физическому и психическому здоровью пациентов.

Пробелы в отчетности и надзоре

Национальная база данных по процедурам ЭКО, созданная для повышения безопасности и качества медицинских услуг, оказалась недостаточно полной и надежной. 14 из 26 клиник, на которые приходится около 60% всех циклов ЭКО в Израиле, не передают данные автоматически, что приводит к нарушению отчетности и снижает прозрачность происходящего в системе. В некоторых случаях данные отсутствуют полностью, особенно в частных учреждениях, что ставит под сомнение эффективность общенационального контроля и надзора в области ЭКО.

Государственный контролер также выявил, что в Израиле нет строгих норм по возрасту и количеству процедур ЭКО для получения государственной поддержки. В отличие от большинства стран, где возрастная планка для финансирования установлена в пределах 35-43 лет, в Израиле женщины имеют право на ЭКО за счет госбюджета до 45 лет, что создает риск проведения процедур с минимальными шансами на успех. Врачи и специалисты подчеркивают, что продолжение лечения при низкой вероятности успеха может не только подрывать физическое и эмоциональное состояние пациентов, но и расходовать значительные государственные средства.

Рекомендации государственного контролера

В отчете содержится ряд рекомендаций для министерства здравоохранения, направленных на улучшение системы ЭКО и обеспечения безопасности пациентов. Государственный контролер предлагает:

- Завершить разработку и внедрение стандартов и норм для всех этапов ЭКО, включая лаборатории, процедурные кабинеты и операционные. Эти стандарты помогут обеспечить единые требования к качеству и безопасности услуг как в частных, так и в общественных учреждениях.

- Обеспечить регулярный мониторинг и проведение повторных проверок в клиниках, особенно тех, где ранее были выявлены нарушения. Важно внедрить систему контроля и отчетности, которая позволит своевременно выявлять и устранять серьезные недостатки.

- Ввести требования по обязательной отчетности всех инцидентов в сфере ЭКО. Госконтролер отмечает, что в период с 2017 по 2022 годы число сообщений об инцидентах было критически низким. Только после серьезного происшествия в 2022 году количество отчетов возросло в 10 раз, что указывает на возможные скрытые случаи, о которых не сообщалось ранее.

- Рассмотреть изменения в правилах государственной поддержки ЭКО с учетом возрастных ограничений и числа циклов процедур. Эти меры могли бы помочь избежать проведения процедур с минимальными шансами на успех, защитить пациентов от лишних физических и эмоциональных затрат и сократить нерациональные расходы государства.

Кроме того, минздраву следует обеспечить достаточное финансирование и пересмотреть существующую политику в данной сфере, чтобы привести систему ЭКО в соответствие с мировыми стандартами и создать более безопасные условия для граждан страны.