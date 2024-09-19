Минздрав Израиля снял предупреждение по поводу купания на пляжах Средиземного моря

Днем 19 сентября министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене предупреждения по поводу купания на пляжах Средиземного моря (кроме пляжа "Полег" в Нетании, где запрет еще действует).

17 сентября минздрав выпустил предупреждение по поводу опасности купания в Средиземном море в связи с загрязнением после дождя. 18 сентября на большинстве пляжей действовало то же распоряжение. Как правило, по прошествии двух суток после дождя вода в прибрежной зоне становится чистой.