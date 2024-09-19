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Минздрав Израиля снял предупреждение по поводу купания на пляжах Средиземного моря

время публикации: 19 сентября 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 14:59
Минздрав Израиля снял предупреждение по поводу купания на пляжах Средиземного моря
Miriam Alster/Flash90

Днем 19 сентября министерство здравоохранения Израиля сообщило об отмене предупреждения по поводу купания на пляжах Средиземного моря (кроме пляжа "Полег" в Нетании, где запрет еще действует).

17 сентября минздрав выпустил предупреждение по поводу опасности купания в Средиземном море в связи с загрязнением после дождя. 18 сентября на большинстве пляжей действовало то же распоряжение. Как правило, по прошествии двух суток после дождя вода в прибрежной зоне становится чистой.

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