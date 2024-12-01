Количество новых случаев ВИЧ/СПИДа а Израиле снизилось в 2023 году на 11%

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который был провозглашен ВОЗ в 1988 году. Министерство здравоохранения опубликовало по этому случаю статистический отчет о ситуации с ВИЧ и СПИДом в Израиле. В соответствии с этим документом, в 2023 году количество новых случаев ВИЧ/СПИДа в Израиле снизилось примерно на 11% в сравнении с 2022 годом – в минздраве связывают это снижение с уменьшением количества репатриантов и просителей убежища, прибывших в Израиль в 2023 году.

В 2023 году в министерство здравоохранения было сообщено о 407 новых случаев ВИЧ (в сравнении с 457 случаями в 2022 году), что говорит о снижении на 10,9%. Уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом снизился в отчетный период с 4,7 случаев на 100 тысяч человек населения до 4,1 случая. Этот показатель ниже, чем средний показатель в большинстве стран Западной Европы и Северной Америки.

Согласно представленным в министерство здравоохранения данным, в категории мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, число новых случаев заражения снизилось на 10% – 135 новых случаев в 2023 году в сравнении со 150 случаями в 2022 году.

Кроме того, в 2023 году зарегистрировано два случая так называемой "вертикальной передачи инфекции" – от матери ребенку. С целью снижения вероятности вертикального инфицирования министерство здравоохранения Израиля обновило в 2022 году протоколы и рекомендовало проводить тестирование на ВИЧ всем беременным женщинам в рамках рутинного обследования.

Всего с 1981 года по 2023 год включительно в Израиле были выявлены 12016 носителей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и больных СПИДом (синдромом приобретенного иммунодефицита, конечной стадии ВИЧ-инфекции). В течение этого периода в минздрав поступили сообщения о 2059 случаев смерти и о 1126 людях, которые покинули страну или были потеряны для наблюдения, предположительно, покинув страну.

По состоянию на конец 2023 года, в Израиле зарегистрированы 8831 носитель ВИЧ и больной СПИДом, при этом в отчете подчеркивается, что поскольку свидетельства о смерти и информация об изменениях домашнего адреса передаются соответствующими организациями, а не поступают автоматически из МВД, реальное количество может быть иным.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2023 году во всем мире было диагностировано миллион триста тысяч ВИЧ-инфицированных, что аналогично показателю 2022 года. По состоянию на конец 2023 года, в мире живет около 40 миллионов носителей ВИЧ и больных СПИДом.

Министерство здравоохранения рекомендует людям, вступающим в связь с новыми партнерами или имеющим множество половых партнеров, использовать защитные средства, снижающие риск заражения и передачи заболевания, а также регулярно проходить тестирование на выявление ВИЧ. Анализ крови можно сделать бесплатно в больничных кассах, ВИЧ-центрах и специальных пунктах тестирования, действующих при окружных бюро здравоохранения ("лишкат бриют") и в Центре тестирования на ВИЧ и СПИД.