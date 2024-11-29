Новый метод лечения приступов астмы и ХОБЛ назван "переломным"

Инъекция бенрализумаба, применяемая при некоторых приступах астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), оказалась на 30% эффективнее стероидных таблеток, значительно снижая потребность в дальнейшем лечении.

Согласно исследованию, новый метод лечения тяжелых приступов астмы и ХОБЛ с применением бенрализумаба может стать революцией в медицине в области лечения астмы за последние 50 лет. Бенрализумаб – это моноклональное антитело, которое воздействует на определенный тип лейкоцитов, называемых эозинофилами, чтобы уменьшить воспаление в легких. На данный момент его используют только в качестве повторного лечения в маленьких дозах.

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Lancet, показали, что однократная высокая доза бенрализумаба может быть очень эффективна, если вводить ее в организм во время самого обострения. В эксперименте участвовали 158 человек, обратившихся за неотложной помощью из-за приступа астмы или ХОБЛ. В начале у пациентов взяли анализ крови, чтобы определить тип обострения, потому что лечению поддавались те, у кого наблюдались "эозинофильные обострения". Затем людей разделили на три группы.

Первая группа получила инъекцию бенрализумаба и плацебо, другая – стандартное лечение преднизолоном и плацебо, а третья группа – инъекцию бенрализумаба и стероиды. Через 28 дней у пациентов, принимавших бенрализумаб, улучшились респираторные симптомы, такие как кашель, хрипы, одышка и мокрота. Через 90 дней в группе, получавшей бенрализумаб, оказалось в четыре раза больше пациентов, которые смогли выздороветь по сравнению с теми, кто принимал стероиды.

Ученые подчеркнули, что лечение инъекциями бенрализумаба требует больше времени для появления эффекта, что снижает потребность в частых визитах к врачу общей практики или в больницу. Кроме того, пациенты также отмечали улучшение качества жизни при новом режиме лечения.